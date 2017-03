Konkurentsiamet andis Elisa ja Starmani ühinemiseks loa

Elisa Eesti AS tegevjuhi Sami Seppäneni sõnul annab tänane otsus võimaluse hakata looma ühisettevõtet, mis on suuteline pakkuma klientidele nii kommunikatsiooni- kui ka meelelahutusteenuseid.

Starmani ja Elisa ühinemine on Seppäneni sõnul väga loomulik samm ja asjade kulg, sest kommunikatsioon ja meelelahutus on tänapäeval üha enam lõimumas.

„Piirid hägunevad järjest rohkem, nutitelefonis on üha olulisemaks muutunud videote vaatamise kogemus ning televisioon omakorda on kolimas nutiseadmetesse,“ osutas Sami Seppänen turul tekkinud trendile. „See on ka põhjus, miks Elisa ostis Starmani, tulevikus on nutiseadmed ja videote vaatamine mis iganes vormis väga tihedalt omavahel seotud ning terviklikus ühisettevõttes oleme valmis kliendile meelepäraseid meelelahutuse elamusi ka pakkuma.“

Seppänen ütles, et täna on eesmärgiks võetud luua uus terviklik ettevõte aastaga ning hiljemalt aastaga tullakse turule ühendatud teenuste ja uute lahendustega.

Elisa allkirjastas ostutehingu Starmani omanike, Polaris Invest`i ja Com Holding`uga eelmise aasta lõpus, 13. detsembril 2016, mille kohaselt sai Elisa 100% ulatuses AS Starman omanikuks. Tehingu hinnaks oli 151 miljonit eurot.