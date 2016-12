Konkurentsiamet nõuab Elektrilevilt võrgutasu vähendamist 6,7%, mis peaks keskmisele kodutarbijale kaasa tooma elektri lõpphinna 3,6-protsendise languse.

Konkurentsiamet tuvastas, et Elektrilevi OÜ rakendatavad võrgutasud ei ole kulupõhised ning tegi ettevõtjale 22.detsembrils sellekohase ettekirjutuse, teatas amet.

Peamine põhjus, miks võrguteenuse hind peab langema, on ameti teatel võrgukadude vähenemine. Praeguseks on võrgukaod on vähenenud 4,5 protsendini, sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud ka kaugloetavatele arvestitele üleminek.

Samuti mõjutab hinna langust kadude elektri hinna vähenemine, sest võrreldes eelnevate aastatega on elektri börsihind oluliselt langenud, teatas amet.

Kolmas põhjus, miks võrgutasu peab alanema, on langenud intressimäärad, mis on alus ettevõtja teenitava kasumi arvutamisel, märkis konkurentsiamet.

Konkurentsiamet ootab jaanuari lõpuks osaühingult Elektrilevi taotlust, millega esitatakse ametile kooskõlastamiseks kulupõhised võrgutasud.