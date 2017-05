Konkurentsiamet: prügiäri sisetehingud on tarbijale ohtlikud

Keskerakonna fraktsioon on kahel korral esitanud riigihangete seaduse eelnõu muudatusettepaneku, mis lubaks jäätmeveol sisetehingud. Konkurentsiameti sõnul tooks see kaasa olukorra halvenemise ja kahjustaks tarbijate huve.

Konkurentsiamet pöördus riigikogu majanduskomisjoni, keskkonnaministeeriumi ja justiitministeeriumi poole, manitsedes neid prügiäri sisetehingute eest.

Sisetehingu puhul sõlmiks kohaliku omavalitsuse üksus, näiteks Tallinna linnavalitsus, lepingu kas oma osalusega äriühingu või kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutusega, näiteks Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-iga ehk Tallinna prügilaga, kes hakkaks kohaliku omavalitsuse territooriumil ainsana ja ilma konkurentsita prügivedu osutama.

"Konkurentsiamet on jätkuvalt seisukohal, et riik ja kohalik omavalitsus ei peaks sekkuma ettevõtlusesse turgudel, kus eraettevõtjate vaheline konkurents toimib või kus see on võimalik," kirjutas amet.

Enne 2014. aasta seadusemuudatust võis jäätmevedu korraldada selliselt, et ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks võis olla kohaliku omavalitsuse üksus.

Selle tagajärjel avastas konkurentsiamet menetluse käigus, et näiteks MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse poolt kehtestatud hinnad olid tunduvalt kallimad, kui tarbijatele osutava teenuse majanduslik väärtus.

"Tegemist on ühe näitega, kus riigikohtu lahendites viidatud oht vastas tõele ja sisetehingute lubamisega kujunes jäätmekäitluse teenustasu hind kõrgemaks kui konkurentsitingimustes. Samalaadset menetlus viiakse käesoleval hetkel läbi ka Tallinna Jäätmekeskuse suhtes, kes sarnaselt MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus on konkurentsisurvest vabastatud."

"Ehkki konkurentsiamet nõustub, et teatud olukordades võib avalikes huvides ka konkurentsi piirata, siis antud juhul on meie hinnangul oluline tähele panna, et turu piiramiseks sisulised põhjendused puuduvad. Enne jäätmevaldkonnas sisetehingute lubamist tuleks küsida, kas tarbija saaks sellest kasu."

"Teadaolevalt pole seni keegi selle kohta tõendeid esitanud ega isegi seda küsimust analüüsinud. Konkurentsiamet on seisukohal, et juhul kui sellistel turgudel kohalikud omavalitsused avalikku raha kasutades ettevõtlusse sekkuvad, siis seeläbi satuvad teised ettevõtjad ebavõrdsesse olukorda ja konkurentsi kahjustamise tõttu kannatab lõppastmes tarbija."