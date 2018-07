Konkurentsiamet võtab Nelja Energia ostu luubi alla

Konkurentsiamet võttis lisaaega, et põhjalikult uurida, ega Eesti Energia ja Nelja Energia ühinemine turgu ei riku.

Amet otsustas reedel, et riigifirma soov suur taastuvenergiafirma ära osta võetakse põhjalikumalt luubi alla ning alustatakse koondumise täiendavat menetlust, kirjutab Äripäev.

See tähendab, et regulaatoril on aega ühinemist vaagida veel neli kuud.

Konkurentsiseaduse järgi alustatakse täiendavat menetlust peaasjalikult selleks, et kindlaks teha, ega koondumine ei kahjusta konkurentsi turul eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.

Nelja kuu pärast peab konkurentsiamet otsustama, kas Eesti Energia ja Nelja Energia koondumist lubada või mitte.

