Konkurentsiametile laekub Eesti Energia suurtehinguga hulgaliselt kriitikat, ka leedukad kavatsevad protestida

Täna on viimane päev kui Eesti Energia tulisemad - ja pärast Nelja Energia müüki allesjäänud - kritiseerijad saavad konkurentsiametile teada anda, mida nad pea pool miljardit eurot maksvast tehingust arvavad. Mimted on lubanud ka seda teha ja teravalt kritiseerida. Omapoolse arvamuse lubab anda ka Leedu riiklik energiakontsern Lietuvos Energija, kes väidetavalt jäi pakkumises teiseks ja kuuldavasti on tuulefirmast ilmajäämisest vägagi häiritud.

Kindlasti on lubanud omapoolse kriitika konkurentsiametile edastada ettevõtjad Oleg ja Andres Sõnajalg ning AS Reisneri omanik Harry Raudvere. Nemad on Eestis ka riigifirma kõige tulisemad allesjäänud kriitikud, kuivõrd Nelja Energia kui suurima konkurendi ostis Eesti Energia nüüd ning on vaidlustanud pidevalt riigi otsuseid Tootsi tuulepargi asjus.

Eesti Energial on tehingule vaja nii Eesti, Läti ja Leedu konkurentsiametite heakskiitu. Vastavalt konkurentsiseadusele on asjast huvitatud isikutel õigus nädala jooksul teate avaldamisest esitada tehingu oma arvamus ja vastuväited kohta ja täna on selleks viimane päev.

Ka Leedu energiakontsern vastas Ärilehele, et kuna nad on turul toimuva pärast mures ning arvavad, et Eesti Energia ja Nelja Energia tehing toob kaasa negatiivseid arenguid, siis plaanivad nemadki konkurentsiametile asjast teada anda. "Me jälgime neid protsesse hoolega ja kavatseme sellest osa võtta," teatas Lietuvos Energija pressiesindaja.