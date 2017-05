Konkurentsiametilt koondumisluba ootav Maag jätab Tere kaubamärgi alles

Kevadel DNB ja Nordea pangalt AS-i Tere ja sellega seotud äriühingute laenunõuded ostnud Maag Grupp ootab konkurentsiametilt koondumisluba ning teeb plaane tootmisvõimsuste kasvatamiseks. Tere kaubamärk jääb alles, kinnitab Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp.

Märtsis AS Tere suurimaks võlausaldajaks saanud Maag Grupp on konkurentsiameti koondumisloa ootel - menetluse tähtaeg on 12. august, praegu menetlus veel kestab, edastab ERR Uudised.

Kuniks ostuluba pole, ei saa konkreetseid toiminguid teha, küll aga käib Maagis intensiivne planeerimine.

"Loomulikult me ei ole saanud mingeid tegevusi veel teha. Me piinlikult täpselt järgime konkurentsiameti nõudeid ja hetkel on Teres on oma juhtimine," kommenteeris Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp ERR.ee-le.

AS-i Tere juhib praegu pikaaegse kaubandus- ja toidutööstusvaldkonna juhtimiskogemusega Margit Talts, kelle ettevõtte uus nõukogu nimetas ametisse tänavu märtsikuus pärast ostutehingut. Senini töötas ta Maag Grupi tegevjuhina.

Lepp peab olulisimaks Tere alakasutatud tootmisvõimsuse kasutuselevõttu, et kasvatada eeskätt piimatoodete eksporti. Tootmisvõimsuse lisandudes vajatakse enam ka töökäsi.