Konkurss ootab kandidaate 2018. aasta noore ettevõtja preemiale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Swedbank ootavad kuni 35-aastaseid Eesti ettevõtjaid kandideerima noore ettevõtja preemiale.

5000 euro suuruse preemia ja aasta noore ettevõtja tiitli annab president Kersti Kaljulaid üle 4. oktoobril pidulikul auhinnagalal.

„Noore ettevõtjana seisad pidevalt silmitsi uute väljakutsetega ja tabad tihti end mõtlemast, mis suunas edasi pürgida ja kas teed ikka õigeid valikuid. Elad omas mullis ja ei võta aega maha selleks, et tähistada oma positiivseid saavutusi.

Noore ettevõtja preemia annab just sellise võimaluse, tunnustades seni saavutatud edusamme ja see on väga väärtuslik kogemus.

Pealegi on kõikide osalejate lood suur inspiratsioon nii teistele kui ka alles alustavatele noortele tegijatele. Kindlasti soovitan sellest kogemusest osa saada!“ julgustas 2017. aasta laureaat Kristel Kruustük Testliost teisi noori ettevõtjaid preemiale kandideerima.

„Eesti ettevõtjad on meie majanduse kasvumootor ja pean väga oluliseks, et toetaksime uute ettevõtjate pealekasvu,“ ütles Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma.

„Tõstsime tänavu konkursi vanusepiiri 35 aastani, sest silmapaistvate saavutusteni jõudmiseks on lisaks julgele pealehakkamisele vaja ka aega. Ettevõtte loomine ja kasvatamine on keeruline ja pühendumist nõudev töö,“ lisas Himma.

„Konkurss annab võimaluse märgata ja tunnustada noori ettevõtjaid, kelle teod on mõjutamas Eesti ettevõtlusmaastikku.