Konverentsituristid tõid Eestisse 45 miljonit eurot

EASi turismiarenduskeskus teeb koostöös MTÜga Eesti Konverentsibüroo igapäevast turundus- ja müügitööd välisturgudel, tutvustades Eestit rahvusvahelistel äriturismi messidel ning korraldades ärikontaktide sõlmimise üritusi. „See võimaldab Eesti ettevõtjatel jõuda tulusate tehinguteni ja heade äripartneriteni, kelleni üksi jõuda oleks väga raske või koguni võimatu,“ nentis Vürmer. Ta lisas, et EAS toetab igal aastal ka rahaliselt rahvusvaheliste konverentside korraldamist. „Pärast Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus on konverentside korraldamine Eestis aga niivõrd hoogustunud, et tänavune eelarve on lõppemas. EAS avab rahvusvaheliste konverentside toetamise meetme uuesti 2019. aasta alguses,“ märkis Vürmer.

Vajalikud on paremad lennuühendused

Olulisemad arenguväljakutsed konverentsiturismi vallas on paremate lennuühenduste ja hea konverentsikeskuse olemasolu. MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevjuhi Kadri Karu sõnul võiks suuri üritusi Eestis toimuda palju enam, kui meil oleks olemas suurem, multifunktsionaalne konverentsikeskus, kus ühe katuse all on suur, ca 2500 istekohaga saal, 20-30 väiksemat saali ja nõupidamisteruumi ning fuajeepinnad näitusteks, suhtluseks ja toitlustuseks. „Kindlasti vajavad lisa ka otselennuühendused, sest konverentsi- ja motivatsioonireisi klient odavlennufirmaga pigem ei lenda. Ta hindab mugavaid ühendusi, piisavalt tihedat lennuplaani ja hea mahutavusega lennukeid,“ lisas Karu.

EAS ja Tallinna Lennujaam teevad koostööd uute lennuliinide avamise nimel. „Välisturistide arvu suurendamisel lähtume sihtpunktidest ja kliendisegmentidest, kus on enim potentsiaali tõsta turismitulu. Siiski tuleb meeles pidada, et kõigele vaatamata teevad lõpliku otsuse uute liinide avamise osas lennufirmad,“ ütles Vürmer.

Suurimad sel aastal Eestis korraldatud konverentsid on ligi 1300 osavõtjaga Euroopa Väikeloomaarstide Föderatsiooni Eurokongress ning pea 2000 delegaadiga European Group for Organizational Studies kollokvium. Tuleval aastal toimub Tallinnas JCI Maailmakongress kuhu oodatakse lausa 5000 inimest. Enamik Eestis toimuvaid konverentse jääb pigem saja kuni paarisaja osaleja ringi. Eesti mõistes on suured ka 300, 500, 700 osalejaga sündmused, milliseid toimub aasta vältel mitukümmend.