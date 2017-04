Koolilepingutelt 4,7 miljonit dividendideks võtnud ettevõtja: meid samastatakse vanureid petvate kaabakatega

Astlanda Ehituse üks omanikke Olaf Herman ütleb, et koolide lepingud on talle vaid üks paljudest projektidest. Praegu on ehitusfirmal käsil näiteks uue kohtumaja ehitamine, mis fotol tagataustaks.

Astlanda Ehituse üks omanikke, Olaf Herman kuulub ka ettevõtjate ringi, kes kümmekond aastat tagasi Tallinna koolide halduslepingud sõlmisid. Firma BCA Centeri on aastatega teeninud 11 miljonit eurot kasumit ning dividendidena on firma omanikud välja võtnud 4,7 miljonit eurot. Herman ütleb, et kuigi äriühingul pole ju keelatud kasumit teenida ja Tallinn oli lepinguid sõlmides oma otsustes vaba ning nö teovõimeline, liigitatakse kooliettevõtjad tinglikult samasse kategooriasse vanuritelt kinnisvara välja petvate kaabakatega.

"Praeguse seisuga on konkreetne projekt positiivsete poolel, aga esiteks ei ole ses osas mingeid garantiisid, teiseks on väga häiriv see regulaarne stigmatiseerimine, mis on seotud ühe investeeringuga ja mis on tänaseks väldanud pea 10 aastat. Meid paigutatakse tinglikult samasse kategooriasse vanuritelt kinnisvara välja petvate kaabakatega. Minu hinnangul on linn meie lepingupartnerina täiesti teovõimeline ja enda otsustes vaba ning teisalt on Eestis kehtiva äriseadustiku alusel asutatud äriühingul täiesti legaalne õigus teenida kasumit ja maksta dividendi.

Ma saan aru, et populismist tõugatuna on soov näidata ettevõtjaid ebaeetilistena, kuna sisuliselt samasuguseid küsimusi ja samasuguseid halvasti varjatud süüdistusi oleme saanud viimased 8-9 aastat. Sooviksin siiski üldisemalt juhtida tähelepanu sellele, et esiteks projekt teostati linna poolt avaliku hanke korras, kus võisid osaleda kõik, kellel tahtmist ja võimekust ning projekti algus jäi aastatesse 2006-2007, kui majanduskasv oli 7%-11% aastas ja euribor kõikus 4%-5% juures. See, mida peetakse normaalseks tootluseks praegu, ei ole võrreldav sellega, mida peeti normaalseks tootluseks tol ajal ehk kõiki otsuseid peaks hindama konkreetses ajas ja ruumis.

Muuseas, nendel hangetel osales päris mitmeid ettevõtteid, kes ei võitnud, kuna nende pakkumised olid kallimad. Soovi korral saate veel ahnemate ettevõtjate otsinguid jätkata näiteks nende hulgast.

Võib-olla tuleb see üllatusena, aga linnaga sõlmitud lepingud ei sisalda meie jaoks ainult õigust raha vastu võtta, vaid ka tervet rida kohustusi. Üks olulisematest oli hooned vähem kui aastaga põhjalikult renoveerida, teadmata täpselt kui hästi see rekordmadala tööpuuduse ja rekordkiire hinnatõusu tingimustes õnnestub ära teha. Lisaks tuleb hooned hoida kvalitatiivselt samal tasemel 30 aasta jooksul. Oleme seni oma kohustusi igati korrektselt täitnud ning varsti 10a tegutsemise jooksul ei ole lepingupartneril meile ühtki tõsisemat pretensiooni olnud."

Tänane Ärileht kirjutas, kuidas Tallinn on kümmekond aastat tagasi 30 aastaks sõlmitud lepinguid üle vaatamas ning peagi selgub finantsanalüüsist, kas targem oleks need hoopis üles öelda.