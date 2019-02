Koondamiseks valmistuv Viking Line näitas Eestis miinusmärke

Viking Line Eesti OÜ teenis eelmisel aastal 15,01 miljoni eurose käibe juures 0,44 miljonit eurot tegevuskasumit, mullusega võrreldes ettevõtte müügitulu kahanes 4,17% ja tegevuskasumi rentaablus oli 2,92% (aastane muutus -2,57 protsendipunkti).

Alles sel nädalal teatas Viking Line, et alustab koondamiseks läbirääkimisi ja koondamised puudutavad ka Eestit, kus kõne all on kõige enam 25 töökohta.

