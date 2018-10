Koondamiskirves langeb uuesti: Nokia plaanib kaotada tuhandeid töökohti

Koodamistelaine toimub ettevõtte teatel järgneva kahe aasta jooksul. "Selles sektoris võidavad need, kellel on paindlikud süsteemid ja madalad struktuursed kulud. Me ei oska veel öelda inimeste arvu, aga hakkame selle kallal töötama ja avalikustame koondamiste numbrid riigiti," ütles Nokia tegevjuht Rajeev Suri.

Küsimusele, kas kaotatakse sadu või tuhandeid töökohti, vastas Suri, et tuhandeid. Ettevõte teatas hiljuti, et kolmanda kvartali müügitulu oli 5,5 miljardit eurot.

Ka selle aasta märtsis teatas ettevõte 353 töötaja koondamisest Soomes, kuna maailma võrguseadmete turul on rasked ajad ning tarvis on kärpida kulusid. Esialgu plaanis ettevõte kärpida koguni 425 töökohta.