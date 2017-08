Koondunud Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimeheks saab Katre Kõvask

Juulis konkurentsiameti loal koondunud Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimeheks saab alates 15. septembrist üks enim hinnatud tippjuhte, senine Tere nõukogu esimees Katre Kõvask. Ta asub mõlemat ettevõtet juhtima koos Farmi Piimatööstuse senise juhataja Valdis Noppeliga. Valdis Noppel ja Katre Kõvask hakkavad kuuluma nii Tere kui Farmi juhatustesse.

„Katre Kõvaskil on pikaaegne juhtimiskogemus kaubanduse ja toidutööstuse valdkonnas, ta on tõestanud end toiduainetesektori erinevatel ametikohtadel tööka ja võimeka juhina,“ sõnas Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp. „Katre on kindla käega liider, meeskonnamängija. Senise nõukogu esimehena on tal ülevaade Terest ning seetõttu hea stardipositsioon ühendettevõtte juhtimiseks. Koondades Farmi Piimatööstuse Terega võtsime vastutuse Tere käekäigu eest. Meie plaan on ettevõtte tegevuse tõhus jätkamine ning järjepidev kasv. Oleme tänulikud Margit Taltsile, kes Tere piimatööstust edukalt juhtinud on.”

Eesmärk on alustada võimalikult kiirelt puhtalt lehelt

„Tere on pikka aega olnud Eesti juhtivaid ja tuntumaid kaubamärke, mis sattus kahjuks tõsistesse majanduslikesse raskustesse,“ rääkis Tere ja Farmi Piimatööstuse peatne juhatuse esimees Katre Kõvask. „Margit hoidis Teret keerulistes oludes õigel kursil. Tahame uue juhatusega seatud suunda jätkata. Tere ootab kohtult saneerimiskava kinnitamist, et asuda koos Maag grupiga Tere rahalisi kohustusi täitma – oleme kindlad, et suudame võlgu tasuda oluliselt kiirema graafikuga. Ühtlasi jätkame üheskoos koostööpartneritega tööd mõlema ettevõtte arendamiseks.”

Küsimusele, kui kiiresti võlad tasutakse, vastas Kõvask, et see sõltub saneerimiskava kinnitamisest. "Saneerimiskava alusel on võlausaldajatele tasumise aeg kolm-neli aastat sõltuvalt võlausaldajast. Mõte on ikkagi tasuda võlad kiiremini, kui kava ette näeb. Raha on ja tahtmine on, seega tahaks võimalikult kiiresti puhtalt lehelt edasi minna," kinnitas ta.

Mis juhtub, kui ringkonnakohus ei kinnita saneerimiskava?

"Ütleme nii, et sellisel juhul on positiivne stsenaarim uue saneerimiskava koostamine, kuid siis tuleb loota, et võlausaldajad tulevad sellega kaasa. Meie huvi ei ole see, et Tere satuks pankrotti. Saneerimiskava praegusel kujul on võlausaldajatele parim variant," ütles Kõvask.

"Kõige hullemal juhul läheb Tere pankrotti, kui mõni võlausaldaja arvab, et see on parim variant. Sellisel juhul on olukord kõikide võlausaldajate jaoks väga kehva, välja arvatud suurima võlausalaja Maagi jaoks. Pandiga tagamata võlausaldajatel on sellisel juhul väga keeruline võlga tagasi saada," ütles ta.

Võlad ja investeeringud käsikäes

„Farmi ja Tere koondumisel sünnib suurim Eesti kapitalil põhinev piimanduskontsern, millel on väga head kasvuvõimalused, eriti eksportturgudel,” sõnas Katre Kõvask. „Plaanime mõlemas ettevõttes keskenduda tootearendusele ning turustamisele. Koos saame investeerida uutesse tehnoloogiatesse, suurendame lõssipulbri tootmist, toome turule uusi tooteid. Konkurentsivõimet kasvatav ühendettevõte laiendab ka ekspordivõimalusi märkimisväärselt. Mõlemas ettevõttes on eesmärgiks nutikas brändi- ning oskuslik ja konservatiivne finantsjuhtimine, püüdlik turuosa kasvatamise strateegia. Koos Valdisega suudame jõude ühendades pakkuda mõlemale ettevõttele parimat juhtimisalast oskusteavet.”

Kuidas on plaanis tasuda nii võlausaldajate võlad ja tegeleda samal ajal investeeringutega? Kas tõesti on Maagil põhjatud taskud, mis suudavad kõike kanda?

"Toidutööstuse tootearendus ei tähenda, et ostetakse võimas tootmisliin, mis hakkab ühetaolist toodet tootma. Eesti toidulettidel on näha väga nutikat tootearendust, kus kombineeritakse erineva kategooria omadusi. See ei tähenda tingimata väga suurt investeeringut. Loomulikult ei hakka Tere ja Farmi elama üle oma võimete ja tegema midagi, mida ettevõtte eelarve ei luba. Tootearenduseks on kindel graafik ja näiteks on Terel tulemas sügisel turule uued tooted. Kõike on võimalik paralleelselt teha, kui käituda mõistlikult ja nutikalt," rääkis Kõvask.

Katre Kõvask on kaasaegses ettevõtluses üks tunnustatumaid tippjuhte, ta on 15 aastat töötanud toiduainetesektoris, sellest 10 aastat rahvusvahelise toidukontserni Premia Foodsi juhatuse liikme ja esimehena. Ligi kaks aastat on ta töötanud Pharma Holdingu ehk Südameapteegi juhatuse esimehena.