Koorikultuuri ja laulupidude püsimajäämine on ohus. Aastal 2034 ei pruugi laulupidu enam praegusel kujul tulla

Vaikne blond neiu. Foto: Hendrik Osula

Eesti Koorijuhtide Liit, Muusikaõpetajate Liit ja teised ühendused on saatnud ministeeriumitele murekirja - uusi koori- ja orkestrijuhte peale ei tule. See omakorda tähendab riski, et 2034. aastal toimuv pidu ei suuda enam pakkuda seda, mida laulupeolt oodatakse.