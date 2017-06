Korb otsustas ERM-i vana maja siiski Tartu linnale anda

Viimaseid päevi ametis olev riigihalduse minister Mihhail Korb otsustas, et endine Eesti Rahva Muuseumi näitusehoone Tartus läheb linnale, mitte Sakala korporatsioonile. Seda hoolimata Sakala pakutud kõrgemast hinnast.

Korbi käskkirja kohaselt võõrandatakse hoone linnale 500 001 euroga. Korp! Sakala vilistlaskogu pakkus hoone eest aga oluliselt rohkem - 610 000 eurot.

Aprillis ütles Korb ERR-ile, et avalik huvi kaalub hinnaerinevuse üle - siis oli Sakala nõus pakkuma lausa 700 000 eurot. „Hoone peab jääma maksimaalselt avalikkusele kättesaadavaks. See on selge avalikkuse huvi, mida Tartu linn plaanib realiseerida," ütles ta.

Tartus Kuperjanovi tänaval asuv ERM-i vana näitusemaja jõudis küll enampakkumisele, kuid minister Korb selle tühistas selle. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) teatel oli korporatsioon Sakala jõudnud selleks ajaks ära maksta tagatisraha ja hakkas oma pakkumist tegema.

Pärast seda kui RKAS-i juhatus soovitas nõukogul maja ikkagi Sakalale müüa, andis nõukogu otsustusõiguse edasi Korbile.

Hoone on vaja veel ka korda teha, mis läheb maksma tõenäoliselt teise pool miljonit.

Sakala enda maja asub täpselt ERMi vana hoone kõrval.