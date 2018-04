Korb: toetan Jaak Aabi otsust ja usun, et tema puhul sellist asja enam ei kordu

Endine riigihalduse minister ja keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et Jaak Aab on teinud väga hea töö, kuid palju projekte jäi kahetsusväärse juhtumi tõttu lõpetamata.

"Ta sai väga mitme suure initsiatiiviga hakkama nagu haldusreformi lõpule viimine ning algatas mitu regionaalset programmi, näiteks Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal," ütles ta.

Lisaks kiitis Korb Aabi riigimajade programmi ja töökohtade pealinnadest väljaviimise algatuse eest. "Ma arvan, et tulemused oleksid veel paremad, kui seda kahetsusväärset juhtumit poleks olnud. Eks ta teeb sellest omad järeldused ja enam tema puhul sellist asja ei kordu," ütles ta.

Küsimusele, kas tema hinnangul oleks minister pidanud tagasi astuma, ütles Korb, et see pole tema otsustada. "See on tema otsus ja ma toetan erakonnakaaslasena tema otsust," ütles ta.

Kandidaate riigihalduse ministri kohale Korb pakkuda ei soovinud, kuid ütles, et kui peaminister peaks tema soovitust küsima, siis nõu oskaks ta anda.

Riigihalduse minister Jaak Aab esitas täna tagasiastumisavalduse, kuna jäi 11. märtsi keskpäeval Tartus Lõunakeskuse juures jääknähtudega juhtimisega vahele. Tema vere alkoholisisalduseks mõõdeti 0,28 promilli. Samuti ületas Aab kiirust, sõites 50 km/h alas 73 km/h tunnis.