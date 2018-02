Korea krüptorahade spekulatsiooni hävitamise eest vastutav ametnik leiti surnuna

Lõuna-Korea ametnik, kes kirjutas seaduseelnõud, mis pidanuks lõpetama krüptoraha spekulatsioonid, leiti pühapäeval surnuna oma kodust.

Mis juhtus 52-aastase Jung Ki-jooniga, on müstika. Ta olevat viimasel ajal olnud tööl väga stressis, kirjutab The Mail.

Algul arvati, et ta suri südameataki tagajärjel, kuid nüüd suri ta teadmata põhjusel.

Tema stessi põhjus on Yonhapi uudisteagentuuri andmetel see, et ta pidi erinevate ministeeriumitega kooskõlastama seisukohti krüptorahade regulatsiooni osas.