Kõrge aktsiisitase sunnib kütust allahindlusega müüma. "Hindade pendeldamine näitab turu närvilisust!"

„Tõde on see, et Eesti on kütuseaktsiiside võrdluses Euroopas ülevalt neljandal kohal ja sisevedudega tegelevad transpordiettevõtted on pandud olukorda, kus konkureerivad järjest tugevamalt Läti ja Leedu odavvedajatega, kes tulevad Eestisse paak odavat kütust täis," tõdes Vaht.

„Lisaks tuleb arvesse võtta ka see, et transpordiettevõtetel ei tule tasuda käibemaksu, mis toob kaasa selle, et pärast käibemaksu maksmist on kohati kütuse hind juba ka Soomes odavam kui Eestis," rääkis Vaht.