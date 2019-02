Kõrged riigitegelased aitavad ettevõtjatel pääseda suletud uste taha

Eriti olulised on delegatsioonid Aasia riikides, kus mängureeglid on meile veidi harjumatud ja kõrge riigiesindaja kohalolekul on eriline tähendus, kinnitavad visiitidel osalenud ettevõtjad.

Eesti on väike. Nii riigi kui ka ettevõtete arengu huvides tuleb liikuda väljapoole ja luua sidemeid teistes riikides, et oma kaupade või teenustega sealsele turule pääseda. Kui su ettevõte on tundmatu, ei oota sind keegi ja võidki jääda uksele koputama. Hoopis teine asi on, kui saad koputada koos riigi esindajaga, olgu see president, peaminister või mõni muu minister.