Aktsiad on pärast hinnatõusu praegu pigem kallid, kui arvestada ka nende väärtustaset. Börsid on tõusutsükli hilises faasis. Üks võimalikke muutuse toojaid on seni olnud ülimadalate intressitasemete tõus, mis võib ebaatraktiivsed võlakirjad senisest veidi huvitavamaks muuta. Aktsiatele nad siiski konkurentsi ei paku.