Kõrgepalgalised tööd, mille saamiseks ei ole tarvis kõrgharidust

Ameeriklaste statistika näitab, et ülikooli pürgijate arv väheneb. See on mõistetav, sest õppemaksud kasvavad, see omakorda tähendab üha suuremat laenukoormust ning ebakindlust tagasimaksmise osas. Nii otsivadki paljud häid teenimisvõimalusi, mis ei eeldaks aastatepikkust õppemaksu tasumist.

24/7 Wall Street koostas nimekirja 50st kõrgepalgalisest ametist, mis ei eelda ülikooliharidust ning kus kõige madalam tasu on 56 790 dollarit (50 500 eurot) aastas ehk 4208 eurot kuus.

Siin on selle nimekirja TOP10:

10. Jõujaama operaator

Mediaantasu aastas: $74 690

Nõudluse kasv aastaks 2024: -6,6%

Vaid 17,6% selle eriala esindajatest on USAs ülikooliharidus. Kuigi hariduses suuri nõudmisi ei ole , tuleb tavapäraselt end töökohal koolitada. Leppida tuleb ebamugavalt kõrge mürataseme ning ohtlike tingimustega.

9. Elektri- ja elektroonikamontöör

Mediaantasu aastas: $75 670

Nõudluse kasv aastaks 2024: -4,5%

Kuigi ülikooliharidust ei ole tarvis, siis eelistavad paljud tööandjad siiski kandidaate, kes on osalenud sellel tasemel elektroonika täiendkursustel. Nii on 37% selle eriala esindajatel lõpetamata kõrgharidus.

8. Meedia- ja kommunikatsiooniseametega töötaja

Mediaantasu aastas: $75 700

Nõudluse kasv aastaks 2024: -3,3%

Ülikoolihardust ei nõuta, kuid tuleb erinevate tehnoloogiatega sinasõber olla.

Loe veel

7. Piloot

Mediaantasu aastas: $77 200

Nõudluse kasv aastaks 2024: 10,5%

Kuigi kommertspilootidelt ei nõuta ülikooliharidust, peavad nad läbima lennukooli ning saama lennuametilt piloodi litsentsi. Töö võib olla stressirohke ning eksimused väga kulukad. Enam kui pooled kommertspilootidest teenivad 77 000 dollarit ( 68 500 eurot) aastas.

6. Detektiiv ja kriminaaluurija

Mediaantasu aastas: $78 120

Nõudluse kasv aastaks 2024: -1,2%

Vaid keskhariduse ning töökohal väljaõppega teenib tüüpiline uurija 78 120 dollarit (69 500 eurot) aastas. Seda on oluliselt rohkem kui mediaanpalk keskharidusega töökohtadel (37 110 dollarit). Kuigi ülikooliharidus ei ole nõutav, on see siiski kolmel töötajal viiest.

5. Liftimontöör

Mediaantasu aastas: $78 890

Nõudluse kasv aastaks 2024: 13%

Enam kui pooltel liftimontööridest on keskharidus või pole sedagi. Selliperioodi eeldav ameti järele on suur nõudlus ning see pakub head tasu. Tüüpiline selle ameti esindaja teenib $78 890 dollarit (70 255 eurot) ning nõudlus peaks 2024.aastaks kerkima 13%. Seda on kaks korda rohkem kui teistes ametites.

4. Elektrijaama operaator ja dispetšer

Mediaantasu aastas: $81 900

Nõudluse kasv aastaks 2024: -5,1%

Kuigi ülikooliharidust ei nõuta, võivad tööandjad eelistada kandidaate, kes on läbinud sel tasemel elektroonika või elektrotehnika kursusi.

3. Politsei esmatasandi järelevaataja

Mediaantasu aastas: $84 840

Nõudluse kasv aastaks 2024: 4,2%

See on üks neljast USA ametist, kus ei ole tarvis ülikooliharidust, kuid mediaanpalk ületab aastas 80 000 dollarit (71 244 eurot ehk 5937 eurot kuus). Sellel ametil peab olema kõrge stressitaluvus ning enesekontroll.

2. Transpordi, lao- ja logistikajuhid

Mediaantasu aastas: $ 89 100

Nõudluse kasv aastaks 2024: 2,2%

Kuigi ülikooliharidust ei ole vaja, nõutakse ametisse saamiseks tavaliselt viieaastast töökogemust samas vallas. Keskmine mediaanpalk on 89 100 dollarit ( 79 300 eurot) aastas.

1. Tuumajaama operaator

Mediaantasu aastas: $91 170

Nõudluse kasv aastaks 2024: -0,9%

Ainus amet USAs, kus ilma ülikoolihariduseta on mediaanpalk üle 90 000 dollari (80 150 eurot) aastas ehk 6679 eurot kuus. Kuigi formaalset haridust ei nõuta, on vajalik pikaajaline õpe töökohal. Tarvis on häid füüsika- mehhaanika ja matemaatika alaseid teadmisi.