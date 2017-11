Kõrgkooli juht asus EAS-i kaitsma: 5500-eurone õhtusöök Bransoniga on imeodav

Eesti meedias lahvatas eelmisel nädalal skandaal, et EAS maksis Eesti ettevõtjate ning Richard Bransoni õhtusöögi korraldamise eest 5500 eurot. Ettevõtluskõrgkooli Mainor juhi Kristjan Oadi sõnul puudub kurtjatel igasugune arusaam maailmastaaride tegelikust hinnakirjast.

Kõrgkooli juhi kinnitusel on Richard Branson väga kõva turundaja ja maailmas makstakse õhtusöögi eest tema kaliibriga mehega ulmelisi summasid. “Tänavu tasuti oksjonil õhtusöögi eest Warren Buffetiga 2,7 miljonit ning Tim Cookiga 680 000 dollarit,” lisas Oad.

“Kui Branson oli nõus oma ajast Eesti delegatsiooni ära kuulama, kas EAS oleks pidanud talle pakkuma konserve ja külmutatud kalapulkasid, et oleks hea odav ja onu Heino end puudutatuna ei tunneks,” põrutas Oad.

“EASi töö on luua sidemeid ning Branson on juba ühte Eesti firmasse, Transferwise’i investeerinud,” ütles Oad ning lisas, et Eesti mainimine Bransoni masti mehelt on kulla hinnaga. “Kui EAS suudaks iga kuu sellise õhtusöögi korraldada, kas siis Elon Muski või Leonardo DiCaprioga, siis oleks see parim, mida Eesti promomiseks teha.”

“Kui üks kümnest kontaktist ära tasub, siis oleme ikka tugevalt plussis. “Reaalselt maksab imepisike reklaamkast suures Lääne ajalehes kümneid tuhandeid ja 5500-eurose kulu eest saaks tellida vast surmakuulutuse,” lisas Oad.

“EASi pime peksmine on jõudnud selleni, et õigeid vastuseid polegi. Kui nad toetavad midagi, on halb, kui ei, siis ka halb. Niimoodi ei julge seal enam ükski ametnik midagi vähegi silmapaistvat teha,” lisas Ettevõtluskõrgkooli Mainor juht.