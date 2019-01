Korruptsioon Lätis jõudis Bloombergi külgedele. „Tahad diskreetselt äri ajada? Ära tee seda selles saunas.”

Sarnaseid salajasi pealtkuulamisoperatsioone on Läti korruptsioonivastane üksus viinud Läti erakondade juhtide suhtes läbi ka ühes Riia hotellis. Küll aga ei soovi KNAB ise neid operatsioone ega nende tulemusi täna veel kommenteerida.

Samas on aastatel 2004 kuni 2008 seda üksust juhtinud Aleksejs Loskutovs öelnud, et hotellitubades peetud vestluste või telefonikõnede pealtkuulamine on väga oluline osa nende juurdlustes. Iga uus päevavalgele tulnud korruptsioonijuhtum on tema sõnul „väga hea märk sellest, et mitte ükski institutsioon ega üksikisik ei ole kaitstud” KNABi eest.

Bloomberg märgib samas, et saunad on neile, kes ei taha, et nende vestlusest märki maha ei jääks, olnud Balti riikides üsna tavapärased kohtumiskohad. Neid olla juba nõukogude ajal peetud turvaliseks kohtumiskohaks, kuna mikrofonid ei suudaks niivõrd kõrge kuumuse ja niiskuse käes töötada. Küll aga on tänaseks tehnoloogia edasi arenenud, kuid seda ei osanud arvatavasti Taureni saunas kohtumas käinud poliitikud ja ärimehed ette näha.

Viimane hea aasta võitluses korruptsiooniga

Möödunud aasta oktoobris kostus Lätis kuuldusi, et järgmise suured korruptsioonijuhtumid, mis põhinevad just Taureni saunas tehtud lindistustele, ootavad avalikustamist ning võivad muuta ka Läti parlamendivalimiste tulemusi.

Kuigi koheselt pärast neid kuuldusi ei järgnenud mingeid selleteemalisi uudiseid, panid ühistranspordihanke sahkerduste pärast mullu detsembris ametist lahkuma pidanud Riia abilinnapea ja ühistranspordi osakonna juht taas lätlased salajaste saunalindistuste teemal rääkima.

Läti korruptsioonivastase üksuse juhi Jekabs Straume kinnitusel on üksus viimasel aasta oluliselt tugevamaks muutunud. „Läti tulevik on kaalul,” põhjendas ta.