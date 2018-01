Korruptsioonist politseile teatanud ettevõtja jäi ise süüdi

Ehitusettevõtja Alar Seppern, kes teatas politseile, et temalt küsitakse altkäemaksu, ja kuriteo avastamisele matkimisega kaasa aitas, jäi kohtus süüdi altkäemaksu andmises, vahendab ERR Põhjarannikut.

Süüdistus puudutab 2015. aasta kevadel toimunud juhtumit, mil Sepperni firma, praeguseks likvideerimisel olev Sepmar, tegi Narva linna tellimusel Paju koolis ja õpilaskodus ehitustöid evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamiseks - Sepmar oli võitnud nende tööde hanke. Tööde tegemisel viis omanikujärelevalvet läbi TADF Ehitus, mille juhatuse liige Fjodor Sokolov ajas Sepperniga toona asju, kirjutab ajaleht.

Süüdistuse kohaselt hakkas aga Sokolov ühel hetkel nurisema, et tööde tähtajad on üle läinud ja tema selle ajakulu eest tasu ei saa. Prokuratuur väitis, et mehed leppisid omavahel kokku, et Seppern maksab Sokolovile 600 eurot altkäemaksu.

Loe pikemalt ERR-ist.