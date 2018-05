Korstnapühkijate must turg: lõviosa makse ei maksa

Korstnapühkija

„Keegi ei usu, et riigi haldusalas on valdkond, kus on 80% musta turgu,“ ütles OÜ Potipoiss omanik Pepe Sussen. Tema sõnul solgivad paljud korstnapühkijad turgu, kuna ajavad äri sularahas ega maksa ühtegi maksu, kirjutab Äripäev.