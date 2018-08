Korteri remondist võib vaid unistada. Tallinnas pole enam ühtegi vaba ehitusmeest

Martin Vahteri sõnul on kogu ehitusturg suuremate projektidega kinni ning väiksemaks korteriremondiks on ehitusmeest pea võimatu leida.

“Väikeehitajad on alltöövõtuga kaubanduskeskuste, korterelamute ja ärimajade ehitamisega kinni ning ei taha pisemaid või üksikuid töid ette võtta. Neile on tasuvam teha suuri objekte, kus leib on pikk ja kindel,” ütles Vahter.

“Kui osta praegu remontivajav korter, siis peab varuks olema kas tuttav ehitusmees või endal kuldsed käed, muidu venib kõik pikaks ja kalliks,” ütles Vahter ja lisas, et ka kulud on suure nõudlusega tõusnud.

Kinnisvaraeksperdi sõnul on töömeeste tunnihinnad paari aastaga 30-40 protsenti kerkinud.

“Suure nõudlusega on ehitajate seas rohkem diletante ja esineb kvaliteedikõikumisi. Kindlasti on seis parem kui 2000ndate lõpus, kus müüri võis laduda ka igasuguse kogemuseta inimene. Siiski võib ka praegu sama uusarenduse eri korterites näha kvaliteedierinevusi – ühe brigaadi tehtud seinad on sirgemad kui teisel,” kirjeldas Vahter.

“Normaalse ehitaja leidmine võib väga kaua aega võtta. See pole ebatavaline, kui inimene käib läbi 20 plaatijat ja ei saa ühtegi mõistlikku pakkumist või piirdeaia ehitamise tööjärjekord on pikem kui pool aastat,” ütles Vahter ja lisas, et vahest saavad inimesed ehitusmehega kaubale, et viimane tuleb remontima peale oma põhitööd, õhtuti või nädalavahetusel.