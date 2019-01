Korterite keskmine ruutmeetri hind küündis üle pooleteise tuhande euro

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kinnisvaratehingute kallinemine on eelkõige märk tarbijate eelistuse muutumisest. „Mida stabiilsem on majanduskeskkond, seda paremas seisukorras, uuemaid ja seeläbi ka kallimaid kortereid soetatakse," lausus ta.

Novembris oli Pindi Indeks korrigeeritud andmetel veel 1404 €/m².

Kui tänavu novembris tehti indeksilinnades 1323 korteriomandi tehingut, siis detsembris oli tehingute arv 1177.

Võrdluseks, 2017. aasta detsembris tehti indeksilinnades 1442 korteriomandi tehingut.

Võrreldes varasema hinnatipuga detsembris 2017 on indeks 0,1 protsenti kõrgem. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal (624,2 €/m²) on Pindi Indeks 144 protsendi võrra kõrgemal.

Pindi Kinnisvara koostatud hinnaindeks võtab arvesse kõigis maakonnakeskustes, lisaks Kohtla-Järve ning Narva linnas tehtud korteriomandite ostu-müügitehingute kaalutud keskmise ruutmeetrihinna. Tegemist on väärtusega, mis hõlmab üle 800 000 elaniku eluaset läbi enam kui kümne aastase ajaloo.