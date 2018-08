Korterite müük teeb silmad ette ka buumiajale

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et uute korterite ostjad on kahe kolmandiku ulatuses noored vanuses 25-35 aastat.

„Kesklinna kallimate projektide müük seisab, kuid äärelinna ja Tallinna lähiümbruses paiknevate korterite vastu on huvi jätkuvalt väga kõrge,“ sõnas ta.

Pindi Kinnisvara igakuise uusarenduste monitooringu kohaselt on hetkel Tallinnas ja Harjumaal 122 korteriarendusprojekti, kus on müügis kokku 2688 korterit keskmise hinnaga 2525 €/m². Tartus on müügis 34 korteriprojekti 231 korteriga, mille keskmiseks pakkumishinnaks on 2042 €/m².