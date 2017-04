Korteriühistu karjub appi: Sarapuu soosiku tulekuga muutus olukord väljakannatamatuks

Paekaare 60 murelikud ja nördinud elanikud pöörduvad teie poole seoses drastiliselt halvenenud prügiveoga. Alates 1. veebruarist 2017 teenindab meie maja Tallinna Jäätmekeskus, kes on tellinud prügiveo teenuse firmalt Baltic Waste Management. Sellest kuupäevast alates muutus olukord seoses prügiga väljakannatamatuks.

Korduvalt on prügiauto jäänud tulemata ja seetõttu kuhjub prügi prügikastide ümber. On olnud ka juhus, kus kallati kokku vanapaber ja olmeprügi. Korra tühjendati graafikujärgse olmeprügi asemel biolagunevate jäätmete konteiner, mis põhjustas järjekordselt olmeprügi kuhjumise kastide ümber.

3. aprillil mööda minnes lõhuti prügiveo käigus ära sügavmahuti kott ja prügikastide ees mõned kiviplaadid. Korteriühistul ootavad ees taas lisakulud.

Kuigi aselinnapea Arvo Sarapuu sõnul on prügimajanduse ümberkorraldamisel lausa loomulik segadus paar nädalat kuni kuu, on praegune korralagedus jätkunud üle kahe kuu. Prügiuputus valitseb ka teiste Lasnamäe majade juures, mida peaks teenindama firma BWM.

Korteriühistute koristajad peavad pidevalt tegema lisatööd koristamaks prügi. Prügikotte lõhuvad linnud ja tugevad tuuled, mille tõttu ümbrus muutub ebaesteetiliseks ja toovad omakorda kaasa lisatööd.

Seoses sellega nõuame meie, Paekaare 60 elanikud, et linnavalitsus konsulteeriks enne prügiveofirma valimist meiega. Elanikel on kogemusi mitme erineva prügiveofirmaga ja seetõttu on neil oma eelistus. Argument, et prügivedu on nüüd odavam, ei rahulda meid. Me oleme nõus maksma rohkem, kui sellega kaasneb korrektne prügivedu.

Me nõuame, et Tallinna linnavalitsus tühistaks lepingu firmaga BWM (põhjuseks – ei saa oma kohustustega hakkama) ja sõlmiks lepingu meid rahuldava firmaga.