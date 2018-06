Korteriühistud võivad sadadest tuhandetest eurodest ilma jääda

Mis juhtub siis, kui oled aastaid kogunud kellegi teise raha, et sellest aeg-ajalt piskut välja maksta? Võib tekkida tahtmine kontol niisama seisvad eurod käiku lasta. Endalegi võtta. Just seetõttu võivad eriti mõned värsked, aga ka vanemad, korteriühistud ühel hetkel teada saada, et nende valu ja vaevaga kogutud remondifondi raha enam alles ei olegi. Ehkki sa ei ole haldajale andnud isegi kreisiraadiolikku luba „võta, aga pane tagasi”.