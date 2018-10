Korteriühistute liit: ühistu peaks saama korduskoosoleku kvoorumi oma põhikirjaga kehtestada

Mardi sõnul on korteriomanike passiivusus aastakümneid olnud ühistute murekohaks. "Paljud korteriühistud võtsid siis põhikirjas kvooruminõude väiksemaks, et otsusteks vajalikku häälteenamust kokku saada," selgitas Mardi. Samuti ei ole võimalik korduskoosolekut korraldada kohe, vaid nõuetekohase etteteatamisega minimaalselt nädala pärast, paljudel ühistutel kehtis ka 14-päeva etteteatamise nõue. "See kõik raskendas vajalike otsuste vastuvõtmist," rääkis ta. Mardi soovitab edasiste probleemide vältimiseks korteriomanikel passiivsusest võitu saada ja aktiivselt korteriühistu töös osaleda. "Nii teete omaltpoolt kõik, et mingi huvigrupp ei saaks korduskoosolekul ebasobivaid otsuseid teha."