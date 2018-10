Korteriühistutele teeb muret kallinev elekter

"Tarbija tahab ju teada, millest elektri hind koosneb ja kui on teada, et peatselt see tõuseb, tahame teada, miks - hinnatõus lööb ju korteriühistut kui lõpptarbijat valusalt rahakoti pihta," rääkis korteriühistute liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Tuleval teisipäeval, 9. oktoobril kogunevad korteriühistud üle Eesti 21. korda korteriühistute foorumile Tallinnas. Kõne all on aktuaalsed teemad: elektri hinnatõus ning jäätmeveo korraldamine, aga ka esimene aasta uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega ja sellest tulenevad muudatused ning kortermajade riiklik renoveerimistoetus.

"Energiatarbijate teadlikkuse tõstmine on Eesti Korteriühistute Liidu üks olulisi tegevussuundi ja seetõttu võtame suurfoorumil elektri võimaliku hinnatõusu tõsiselt vaatluse alla," põhjendas Jaadla.

Sel teemal saavad foorumil sõna nii Eesti Energia juht Hando Sutter kui ka konkurentsiameti peadirektori asetäitja Külli Haab, kes käsitleb energiahindade muutuse põhjused konkurentsiameti seisukohalt.

Ka leiab põhjalikku käsitlust jäätmekäitlus. "Pakendite kogumisel peavad korteriühistud tasuta tegema pakendikogumisorganisatsioonide tööd ja see pole õiglane," sõnas Jaadla. Samuti on paljudes piirkondades probleeme korraldatud jäätmeveoga. "Ka see on kortermajades elavate

inimeste tõsine mure," märkis ta.

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil.

Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.