Kõrvuni võlgades Riito Ehitus päästeti pankrotist

Kohus kinnistas sadadele allhankijatele võlgu jäänud Riito Ehituse AS-i saneerimiskava, päästes sellega endise Facio Ehituse omaniku Toomas Trompi järjekordsest pankrotist.

Harju Maakohus kinnitas 22. juuni määrusega Riito Ehituse AS saneerimiskava. Saneerimisnõustaja Veikko Toomere sõnul oli hääleõiguslikke võlausaldajaid 120, kellest ligikaudu 70% hääletas saneerimiskava kinnitamise poolt. Pankrotist pääsemiseks oli vaja vähemalt poolte võlausaldajate hääli.

"Nüüd peab kohus toimetama vastava määruse võlausaldajatele ning seejärel on igal võlausaldajal aega 15 päeva, et esitada kaebus ning vaidlustada otsus ringkonnakohtus," rääkis Toomere. Tema sõnul võib protsessiga aega minna mitu kuud.

Riito Ehitus OÜ asutas 2010. aastal kurikuulsa Facio Ehituse juhatuse liige Toomas Tromp. Uus „Facio” sattus rahalistesse raskustesse samade võtetega, kui võitis odavalt riigihankeid, kuid ehituse käigus sai rahakott tühjaks ja alltöövõtjatele raha ei makstud. Riito Ehitus võlgneb võlausaldajatest ettevõtetele kokku 2,5 miljonit eurot, kõige suurem võlg ühele ettevõttele ületab 300 000 eurot.

Riitole visati 6. septembril algatatud saneerimismenetlusega päästerõngas.

Saneerimiskava vastu hääletanud Seiger Baltic OÜ juhatuse liikme Ville Sinivee sõnul on naljakas see, et kohtul läks aasta aega kinnitamisega aega, kuigi seadus näeb selleks ette 30 päeva. "Kohtunik oli haige ja eks see oli Riito jaoks ajaline võit."

"Mina hääletasin saneerimiskava vastu, sest Riito Ehituse kõrvale on tekitatud Sand Ehitus ja igaüks peaks aru saama, et Riito saab võlad ja Sand saab kasumi. Nüüd saadakse olemasolevate projektide garantiiraha kätte, Riito lastakse põhja ja sajad võlausaldajad hakkavad ühte eurot jagama. Ma ise arvan, et nad ei täida üldse saneerimiskava. 2018 jõuab kätte ja Riito on tühjaks tõmmatud," ütles ta.

Nimelt saneerimiskava kohaselt peaks Riito tegema võlausaldajatele esimese tagasimakse 31. detsember 2017. Kokku ei maksta ära kogu võlasummat, vaid 80% iga konkreetse võlausaldaja põhinõudest.

"Kõikide võlausaldajate nõuded tasutakse saneerimiskavaga ettenähtud mahus 12 võrdse osamaksega ja maksed toimuksid igal kolmandal kalendrikuul. Esimene osamakse tehakse võlausaldajale hiljemalt 31. detsembril 2017, välja arvatud juhul, kui saneerimiskava kinnitav kohtumäärus ei ole selleks hetkeks jõustunud," seisab saneerimiskavas.

"Sellise maksegraafiku kohaselt on saneerimiskava täitmise tähtaeg kas 30. september 2020 või 33 kuud alates saneerimiskava kinnitanud kohtumääruse määruse jõustumisest. Võlausaldajate nõuete põhiosa tagasimaksmine saneerimiskavaga ettenähtud mahus toimub seega neli korda aastas, iga kolme kuu tagant."