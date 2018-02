Koskenkorva tootja unistab viinaga USA turu vallutamisest. Ettevõte seab sammud börsile

Soome alkoholitootja Altia loodab vallutada USA turgu seal hääldamatu nimega käsitööjookidega.

Altia peab silmas Koskenkorva viinaga USA baaride vallutamist võisteldes Diegio Smirnoffi ja Pernord Ricardi Absolutiga. Et seal läbi lüüa vajab Soome riigiettevõte raha ja selleks korraldatakse aktsiate avalik pakkumine ja viiakse aktsiad Helsingi börsile, kirjutas Bloomberg.

„Seal on kangete käsitööjookide tohutu buum,“ ütles Altia juhatuse esimees Pekka Tennila USA turu kohta. „USAs nähakse Koskenkorvat käsitööjoogina. Toimumas on trendimuutus, kus inimesed eelistavad üleilmsete gigantide asemel väiksemaid kohalike tootjaid, kellel on oma lugu.“

Koskenkorva viina valmistatakse jätkuvalt Põhja-Soomes asuvas väikeses külas. Alates 1953. aastast toodetud viina oli aastakümneid Soome tuntuim kange alkohol. Kaasaajal müüakse seda umbes 30 riigis. USAs loob Altia müügi- ja tarnevõrku koostöös Infinium Spiritsiga.

Altia on suurelt sõltuv Põhjamaade ja Balti riikide turust.

Kaasaajal kuulub Altia Soome riigile. Nüüd plaanib ettevõte kõige varem juba märtsis teha aktsiate avaliku pakkumise. Soome riik plaanib säilitada ettevõttes 34 protsendise osaluse. Altia plaanib saadavat raha kasutada nii sisemiseks kasvuks kui ka ettevõtete ülevõtmiseks.

Reedel ütles Soome majandusminister Mika Lintila ajakirjanikele, et nad ei vaevunud isegi vaatama teiste ettevõtete Altiale tehtud ostusoove. Riik tahab pakkuda tavasoomlastele võimalust osta tükike vodkatootjast.