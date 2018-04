Kosmosepark Põltsamaal, illusioonide laegas Saaremaal ja virtuaalreaalsus Tallinnas: EAS toetab kolme turismiatraktsiooni 6,6 miljoni euroga

„Põltsamaale rajatav Kosmopark on aastaringselt tegutsev kosmoseteemaline elamuspark, kuhu paljude temaatiliste atraktsioonidega kõrval püstitatakse ka Eesti esimene vertikaalne tuuletunnel, kus saavad lendamist proovida nii lapsed kui täiskasvanud,“ selgitas projekti eestvedaja Raul Lättemägi. „Kõik Kosmopargi atraktsioonid on kosmoseteemalised ja pakuvad külastajatele kõrguse, kaalu ja gravitatsiooniga seotud tegevusi. Jagub nii vaimseid, füüsilisi kui virtuaalreaalseid väljakutseid. Enam kui pooled atraktsioonidest on arendatud välja unikaalsetena – neid on võimalik kogeda ainult Kosmopargis,“ kirjeldas Lättemägi.

WOW! Keskus Foto: EAS

„Kosmopargist ei puudu ka tuubitoidukohvik, sest just Põltsamaa on üks neist paikadest maailmas, kus toodeti tuubitoitu esimese kosmoseriigi kosmonautide jaoks,“ sõnas ta. Lisaks ootavad elamuspargis külastajat erinevad hariduslikud õpitoad ja temaatilised väljapanekud. Kosmopark on plaanis avada 2019. aasta sügisel. Arendaja eesmärk on võõrustada kaks aastat pärast projekti käivitamist 60 000 külastajat, kellest pooled oleksid väliskülastajad. EAS toetab Kosmosepargi projekti 2 362 078,20 euroga.

WOW! Keskus laseb kõndida vihmas märjaks saamata

„WOW! Keskuse märksõna on maailma illusoorsus. Illusioone loovad eksponaadid - võimalus kõndida vihmas märjaks saamata, ronimine tühjuses, vee all olemine. Planetaarium-sündmustesaalis on 4D kino, võimalus korraldada seminare, kontserte, eriprogramme kuni 60 inimesele. WOW! Keskus on atraktsioon, mis on nii sise- kui väliskülastajatele aastaringselt ja ilma eelneva broneeringuta avatud ning pakub eristuvat ning meeldejäävat külastuselamust kõigile pereliikmetele. Igas atraktsiooni kontseptsiooni elemendis alates arhitektuursest lahendusest, ekspositsioonist kuni külastajateekonna disainini taotletakse eristumist, kõrget kvaliteeti, ootuste ületamist ning üllatamist - kokkuvõttes vau-efekti,“ selgitas WOW! Keskuse arendaja Tullio Liblik.

WOW! Keskus Foto: EAS

WOW! Keskus Kuressaares plaanitakse avada 2020. aasta mais. Avamise järgselt on plaanis kahe esimese aasta jooksul võõrustada hinnanguliselt 70 000 külastajat, kellest ligi 25 000 oleksid väliskülalised. EAS toetab projekti 1 903 120,90 euroga.

Virtuaalreaalsuse keskus tuleb Tallinasse

Pereturismi atraktsioon „Uuesti tulevikku“ rajatakse Tallinnasse Noblessneri Valukoja hoonesse. See on Euroopas unikaalne virtuaalreaalsuse (VR) elamuskeskus, mille keskne idee on luua VR seadmete vahendusel meelelahutuslik eksperimentaarium, mida külastaks aastas hinnanguliselt kuni 120 000 inimest, kellest ligi 60% oleksid välisturistid. EAS toetab atraktsiooni 2 390 300 euroga.

„Külastaja viiakse temaatiliselt sajanditagusesse aega salajasse tehasesse, mis katsetab tulevikutehnoloogiaid. Nende katsete aluseks on toonased teadmised füüsikast ja mateeriast ning ka fantaasia. Ekspositsiooni arendamisel lähtutakse tolle aja tehnikasaavutustest ning väljapanekul on ka hulk käed-külge eksponaate,“ lausus atraktsiooni projektijuht Ahto Ader. „Salajane allveelaevatehas ju Noblessner oligi. Atraktsiooni temaatika arendamise allikas on piirkonna tegelik ajalugu, julesvernelik fantaasia ja tööstusrevolutsioonile järgnenud optimism, et kõik on võimalik,“ lisas ta. Külastajad läbivad atraktsioonil elamuspunkte ning lahendavad ülesandeid. Saadud tulemusi on võimalik võrrelda teiste külastajatega. Kokku saab läbida 25 elamuspunkti, neist 12 on VR elamused. Atraktsioon on plaanis avada 2019. aasta juulis.

Kolme projekti osas on otsused veel tegemata