KPMG: TransferWise murdis end tehinguturul maailma hiidude sekka

Auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuva KPMG andmetel tõusis TransferWise viimases investeerimisringis kaasatud 280 miljonit dollariga suurtegijate liigasse. „Investeering avalikustati neljanda kvartali alguses, kuid eelmise kvartali arvestuses oleks TransferWise oma 280 miljoni dollarilise rahasüstiga fintech-sektoris globaalselt seitsmendal kohal,“ ütles KPMG Baltics OÜ finantssektori juht Eero Kaup.

KPMG rahvusvahelise Pulse of Fintech raporti põhjal on investeeringute maht fintech-sektorisse vähenemas, küündides kolmandas kvartalis siiski 8,2 miljardi dollarini. Investeerimiskeskkond on tugeva tervise juures ja mulli lõhkemist pole karta, kuid riskikapitali kaasamise mahud on vähenemas.

KPMG raporti andmetel sõlmiti kolmandas kvartalis ingelinvestorite ja varase faasi idufirmade vahel vaid 67 tehingut – viimati oli tehingute hulk nii madal 2013. aasta esimeses kvartalis. „Seega investorid on muutunud ettevaatlikumaks – nad on valmis investeerima rohkem, aga juba toimiva ärimudeliga iduettevõtetesse,“ ütles Eero Kaup, lisades et seda kinnitab ka TransferWise’i läbimurre.

Tänavu kolmandas kvartalis liikus fintech-turul kõige enam investeeringuid USA-s, kus sõlmiti 143 tehingut ligikaudu 5 miljardi dollari ulatuses. Euroopas tehti vaid 73 tehingut kogumahus 1,66 miljardit ja Aasias 41 tehingut 1,21 miljardi väärtuses. Veel võime regionaalses plaanis täheldada turu selginemist: „Kui näiteks Londonisse on koondumas küberturvalisusele spetsialiseeruvad fintech-ettevõtted, siis Peking on kasvulavaks ettevõtetele, mille sihtturg on tavatarbija,“ tõi Eero Kaup näite.

Eelmise kvartaliga võrreldes kahanes investeeringute kogumaht fintech-turul 1,1 miljardi võrra. Investeeringuid tehti vähem ka arvult, kuid keskmine investeeringu maht kasvas. Keskmiselt investeeris riskikapital idufaasis fintech-ettevõttesse 1,4 miljonit dollarit võrreldes 2016. aasta kolmanda kvartali 1 miljoniga ning varases faasis kaasatud investeeringute maht kasvas 2016. aasta 5,1 miljonilt 5,5 miljoni dollarini.