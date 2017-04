Krachtide saaga jätk: abikaasade tüli päädis kohtus mehe võiduga

Harju maakohus mõistis täna EVEA presidendi Kersti Krachti endise abikaasa ja äripartneri, prokuratuurilt omastamissüüdistuse saanud Argos Krachti õigeks, kirjutab Äripäev.

"Tean väga hästi, mida olen teinud ja mida mitte. Sisuliselt oli tänane otsus ainuvõimalik otsus, aga paraku elus ei ole alati nii, et õiglus võidab," kommenteeris silmanähtavalt rahul Kracht otsust. "Lähtudes Kersti huvidest, arvan, et tal on väga suur huvi edasi kaevata. Prokuratuuri seisukohta ei oska ma öelda."

Süüdi mõistmisest pääsesid ka Argos Krachti tädipoeg Ermo Kruus ja viimase abikaasa Maija-Liisa Kruus. Niisamuti keeldus kohus läbi vaatamast Kermon Investi esitatud 234 000 eurost tsiviilhagi. Kersti Kracht tänasele otsuse kuulutamisele kohale ei tulnud.

Loe pikemalt Äripäevast.

Loe perekonna tülide tagamaadest pikemalt ka viimasest Eesti Ekspressi loost.