Kranich ärritus Karilaiu ja tema VEB Fondi teemas urgitsemise peale: soov veeretada süü Eesti poolele tekitab küsimuse tema motiividest

„Jaanus Karilaiul pole valijatele midagi mõistlikku lubada ning seetõttu on ta valinud tõejärgse ühiskonna eestvõitlemise ja edendamise tee – trollimise ja ükskõik kelle iga hinna eest mustamise,” leiab Kranich Lääne Elus avaldatud avaldatud arvamusloos, viidates riigikogu õiguskomisjoni esimehe, Keskerakonda kuuluva Karilaiu viimase aja lemmikteemale, VEB Fondile.

„Peale nende, kes tolle fondi sertifikaate omal ajal võileivahinna eest kokku ostsid ja kiiresti rikkaks saada lootsid ning poliitikuid siiamaani moosivad, ei mäleta praegu seda lugu enam keegi,” märgib Kranich, keda häirib, et Karilaid arvab, et kogu VEB Fondi juhtumis on süüdi Reformierakond.

„VEB fondi teema sai alguse sellest, et Eesti sai taas iseseisvaks ning peale kütusetarnete kinnikeeramise, mis sundis 1991 aasta lõpus Savisaare valitsust kaaluma isegi Lasnamäe evakueerimist, otsustas NSVL Välismajanduspank, et nendele Eesti pankadele, kellele oli lubatud läbi Välismajanduspanga tollel ajal mitte eriti tavaliste välisvaluutaarvelduste tegemine, raha lihtsalt välja ei maksta,” kirjeldab aastatel 1995-1999 Reformierakonna peasekretäri ametit pidanud Kranich.