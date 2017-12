KredEx Krediidikindlustuse uueks juhiks sai Eesti Meedia endine riskijuht

KredEx Krediidikindlustuse uueks juhiks saab senine Eesti Meedia riskijuht Erki Aamer, kes asub uuele töökohale alates 1. detsembrist. Kindlustusseltsi juhatuse liikmena jätkab tööd Mariko Rukholm.

KredEx Krediidikindlustuse nõukogu kinnitas kindlustusseltsile uue juhatuse avaliku konkursi tulemusel. Alates 2016. aastast Eesti Meedias riskijuhina töötanud Aamer oli aastatel 2012-2016 Soome suurima finantskontserni OP Balti panganduse krediidiriskide juht. Aastatel 2008-2011 juhtis Aamer SEB Pangas finantsraskustesse sattunud ettevõtete laenude ümberkorraldamisega tegelevat osakonda. Aameril on majandusteaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Juhatuse teise liikmena jätkav Mariko Rukholm on töötanud KredEx Krediidikindlustuses alates selle loomisest 2009. aastal, juhtides teenuste arendust ja müüki.

“Eesti ettevõtluskeskkonna arendamise oluline osa on kindlustunde andmine ettevõtjatele. Seda saab teha just makseriskide maandamiseks loodud riikliku kindlustuse abil. Selle võimaluse teadvustamine Eesti ettevõtete seas on töö, mis ei saa kunagi otsa“, kirjeldas Aamer oma uut töövaldkonda.

Seltsi juhi kohalt novembris tähtajalise lepingu lõppemisel lahkunud Meelis Tambla oli ettevõtte eesotsas alates selle asutamisest 2009. aastal. KredEx Krediidikindlustuse nõukogu esimehe Lehar Küti sõnul oli uueks perioodiks juhatuse liikmete valimise protsess põhjalik. “Usun, et tugeva konkursi tulemusena ametisse nimetatud juhatus viib AS-i KredEx Krediidikindlustus tegevuse edasi järgmisele tasemele.”

Kolmanda kvartali lõpu seisuga moodustas KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell 270 miljonit eurot, mida on 34 miljoni võrra enam kui möödunud aastal samal ajal. Eesti ettevõtete äritehinguid kindlustatakse rohkem kui 60 erinevas riigis.

Ühtekokku on KredEx Krediidikindlustus kindlustanud ettevõtete käivet käesoleva aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga 408 miljoni euro eest. Krediidikahjusid on tänavu hüvitatud 506 000 euro eest, millest enamiku moodustavad eksporditehingutega seotud kahjud.