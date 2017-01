Tallinna ringkonnakohus nõustus KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuasjas Harju maakohtuga, kes ei rahuldanud mullu Windoori nõuet 13,8 miljoni eurose kindlustushüvitise maksmiseks.

Tallinna ringkonnakohus nõustus maakohtu otsusega, mille kohaselt tühistas KredEx Krediidikindlustus 2014. aastal Windoori kindlustuslepingu õiguspäraselt ja põhjendatult, teatas KredEx.

Kohtu otsusel pole KredExil kohustust maksta Windoori Kasahstani tehingute nurjumise eest kindlustushüvitist.

Kohtus leidis KredExi teatel kinnitust asjaolu, et Windoor sõlmis kindlustuslepingu teadlikult täiendavaid kõrvalkokkuleppeid varjates. See tõi kaasa kindlustuslepingu tühistamise.

Windoori esindaja tunnistas kohtus, et Windoor on sõlminud investeerimislepingu, mis on andnud ostjale aluse oma maksekohustuse täitmisest keelduda. Windoor ei informeerinud KredEx Krediidikindlustust investeerimislepingust, kuigi selline kohustus ettevõttel oli, teatas KredEx.

Ringkonnakohtu otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda riigikohtusse.