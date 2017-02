Krediidipanga suuromanik tõmbab end Euroopas kokku

Krediidipanga suuromanik Venemaa pank VTB tõmbab ka mujal Euroopas tegevusi koomale. Eestis ostavad panga enamusosaluse välja Coop ja Inbank.

VTB plaanib vähendada kulusid tõmmates koomale tegevust Euroopa Liidus, keskendudes Frankfurdile ja säilitades investeerimispanganduses tegevused Londonis.

VTB Euroopa äri ümberkorraldus tähendab, et panga Austria, Prantsusmaa ja Saksamaa ärid liidetakse tema Saksamaal asuvasse panka, ütles panga asepresident Juri Soloviev Reutersile.

Tema sõnul ei plaani pank Suurbritanniast lahkuda, ehkki viimane lahkub Euroopa Liidust.

„Meie investeerimispanga jaoks jääb London rahvusvaheliseks keskuseks,” ütles ta. „Kui tutvustada mõnda Vene kompaniid välismaal, siis selgelt esimene koht kuhu minna on London.”

VTB maailmavallutuse plaan sai löögi kui Venemaa osalemise tõttu Ukraina konfliktis kehtestas Lääs sanktsioonid ja Venemaal 2014. aastal alanud majanduskriis sõi kasumit.

Nüüd keskendub pank Vene kapitalile järgnemisele. Pank on spetsialiseerunud turgudele, kust on rahvusvahelised pangad lahkunud. Need maad on Ida-Euroopas Bulgaaria, Serbia ja üldiselt endine Jugoslaavia.

Pangajuht ütles, et pank plaanib kinni pidada eesmärgist kahekordistada tänavu kasum. Pank ei kavatse praegu täiendavat kapitali kaasata.