Kreditex Ühisraha kolm lihtsat nõuannet algajale investorile

Kreditex Ühisraha portaali abil saab igaüks meist hakata oma kapitali suurendama. Investoriks võib saada iga inimene, kellel on vaba raha ja soov see kasvama panna.

Paljud, kellel on vabad vahendid, soovivad need investeerida. Selle juures on oluline, et saadud tulu ületaks inflatsiooni. Samaaegselt soovib iga investor, et riskid oleksid minimaalsed. Enne vabade vahendite investeerimist, oleks hea jälgida teatud reegleid. Need reeglid aitavad investeerida tõhusalt, minimeerides riskid.

Kreditex Ühisraha on välja toonud kolm lihtsat nõuannet, mille järgimine aitab vältida enamikke investeerimisprobleeme.

• Investeerida saate juhul, kui teil on vabad vahendid. Teisiti öeldes on vabad vahendid need, mis jäävad teile alles pärast põhivajaduste rahuldamist ja jooksvate kulude katmist. Me ei soovita riskida vahenditega, mis on laenatud.

• Esialgu tuleb enamik teenitud raha reinvesteerida, st suunata tekkinud vahendid investeeritud kapitali suurendamisse. Peab olema kannatlik ja mitte eeldada, et suudate end passiivne sissetulek tekib koheselt.

• Et mitte kaotada kõiki investeeritud vahendeid, tuleks riske hajutada. See tähendab, et ei ole vaja investeerida kogu kapitali ühte investeeringusse. Parem on valida mitu sobivat võimalust. Tõenäosus, et kõik investeeringud korraga osutuvad kahjumlikuks on väga väike.

Need lihtsad näpunäited aitavad algajatel investoritel finantsinvesteeringute turule siseneda. Võite alustada väikeste summadega - Kreditex Ühisraha portaalil võib alginvesteering olla ainult 10 eurot.

Oma olemuselt on Kreditex Ühisraha portaal nö investeering inimeselt inimeselt. Kõik investoritele pakutavad teenused on tasuta, samal ajal võib Kreditex Ühisraha aastane kasumlikkus ulatuda 15% -ni.

Investori eelised

• Investeerimine kuni 2000€ kuus on võimalik kodust lahkumata.

• Teenida investeerimiselt intressi kuni 15% aastas.

• Investeerimist saab alustada alates 10€.

• Investeeringud on kaitstud Ühisraha Reservfondiga 90%.

• Teenida tulu igakuiselt.

• Pole vaja eriharidust.

• Probleemsete laenudega tegeleb portaal.

• Investor saab kasutada automaatpakkuja teenust

• Tulumaksu ei pea ise deklareerima – Portaal teeb seda Teie eest.

Kui soovite saada lisateavet Kreditex Ühisraha portaali investeerimise kohta võtke meiega ühendust.

Kreditex Ühisraha tugiteenistus

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha/

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.