Alles tuli uudis sellest, kuidas Kreeka lahendas oodatust väiksema eelaevapuudujäägi, jagades ühekordse preemiana raha pensionäridele ja vihastades sellega Saksamaad. Ka Poolas tuli tänavu eelarve puudujääk oodatust väiksem, kuid Varssavi kasutas eelarvereservi hoopis ootamatul moel.

Nimelt ostis Poola valitsus ühelt kohalikult aristokraadiperelt maalikogu 100 miljoni eurot eest. Kogus on ka Leonardo da Vinci meistriteos 1490. aastast.

Lepingu alusel läheb 200 aastat Poola pärandit hoidnud Czartoryski sihtasutuse enam kui 300 000 kunstiteosest ja raamatust koosnev kogu Poola riigile. Reisideks oli da Vinci maal kindlustatud 300 miljonile eurole. Rembrandt van Rijni „Hea samariitlasega maastik" on kindlustatud 160 miljonile zlotile, kirjutab Bloomberg.

Adam Karol Czartoryski vastas küsimusele, et miks ta nõustus hinnaga, mis moodustab tühise osa kollektsiooni väärtusest, et ta tundis, et ta teeb annetuse ja et see oli tema valik.

Poola kultuuriminister Piotr Glinski ütles, et maailmas on ainult 14 Leonardo da Vinci maali.