Kreeka majandus on seisus, kus riik peaks välise lisaabita hakkama saama, kui talle teha enne veel kingitusi. Kreeklased ootavad neid pikisilmi ja on korduvalt küsinud. Leevenduse pakkujad pole aga üksmeelel, kas kingitusi on ikka vaja ja kuidas neid siis teha. Kreeka kolmas majanduslik kohandamisprogramm lõpeb kava järgi 20. augustil 2018.