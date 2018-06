Kreeka kriisi võimalik kordumine Itaalias – suurim oht euroalale

Asi on selles, et Itaalia populistliku valitsuse euroala reeglitesse suhtumine on küsitav, Itaalial on suur võlakoormus, nende pankade laenuportfellides on palju riigi võlakirju ja intresside tõustes võib see kaasa tuua panganduskriisi. Mustemate stsenaariumite täitudes võiks see viia selleni, et euroala suuruselt kolmas majandus otsustab eurost loobuda.