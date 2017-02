Kreeka on muutumas hiiglaslikuks mustaks turuks

Kreeka lipp Foto: Scanpix/ Reuters

Seitse aastat kestnud majanduskriisis on Dimitri Tsamopoulos kaotanud vähemalt poole klientidest, kes kunagi kasutasid tema maksukonsultatsioone, kirjutab New York Times. Paari kuuga on tema äris paremad ajad, kuid mitte seetõttu, et Kreeka majandus on paranenud, vaid pigem seetõttu, et see langeb veel sügavamale.