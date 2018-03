Kreeka opositsioon unistab madalamast ettevõtete tulumaksumäärast

Kreeka juhtiva opositsioonipartei Uus Demokraatia juhi Kyriakos Mitsotakise sõnul tahab ta alandada võimule saades ettevõtete tulumaksumäära 29 protsendilt 20 protsendini.

Tal on ka majanduse elavdamiseks plaanis kriisi ajal kehtestatud kinnisvaramaksu 30 protsendine kärbe. Kreeditoridega tahab ta läbirääkida eelarvekokkuleppe, mis näeb ette igal aastal kuni 2022. aastani laenu- ja intressimaksete eelset 3,5 protsendist eelarveülejääki. Kuid see saab juhtuda alles seejärel kui agressiivne reformiprogramm täidetakse. See taastaks Kreeka tõsiselt võetavuse, rääkis ta Bloombergile.