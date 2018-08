Kreekal on täna omamoodi taasiseseivuspäev

Siiski piilub pilvede vahelt päike. Kriisiaastatel 26 protsenti kukkunud majandus on hakanud kasvama. Turism kogeb buumi ja tööpuudus taandub vaikselt, kuid on ikka kohutavalt kõrge. Tipus kui tööpuudus ulatus 28 protsendini, on see tasahilju alanenud 19,5 protsendini.

„Kui kriisist üldse on mida õppida, siis vast seda, et mistahes oludes peame me kaitsma makromajandusliku stabiilsust,“ ütles eelmise kohalitsioonivalitsuse peaökonomist Panos Tsakloglou Reutersile.“Täna võib populistlik poliitika tuua mõned lisahääled, kuid kui tulemuseks on aastate pärast katastroofilised mõjud, siis tuleb vahendeid valimata seda teed vältida. Muidu oleme me varem või hiljem tagasi samas olukorras.“

Tänavu esimeses kvartalis kasvas aastases arvestuses Kreeka majandus 2,3 protsenti. Euroopa Komisjoni tänavune Kreeka majanduskasvuootus on 1,9 protsenti.

Mis ravikuuri peab Kreeka intensiivist väljudes järgmima?

Vastavalt siduvatele kohustustele peab Kreeka hoidma kuni 2022. aastani riigieelarve primaarses (enne võlateenindamise kulusid) 3,5 protsendises ülejäägis suhtena majanduse kogutoodangusse. Seejärel kuni 2060. aastani peab riigieelarve olema suhtena majandusse 2,2 protsendises ülejäägis.

„Ma ei näe põhjust, miks me peaks juubeldama päästepaketi memorandumi lõpu puhul,“ ütles Ateena ülikooli emeriitprofessor Thanos Veremis. „Me ju hüppame praepannilt lõkketulle.“

Ta ütles, et enamus inimesi on maksustatud vaesusesse ja maksuametnike töö tulemusena pole nüüd enam raha, mida oma ärisse panna, et see paraneks ja kasvaks.