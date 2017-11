Kremli propagandakäsk ettevõtetele: hakake saatma iga nädal positiivseid uudiseid!

Kreml tahab vaid häid uudiseid, kirjutab Reuters.

Venemaa juhtkond saatis suuettevõtetele seitsme leheküljelise instruktsiooni, et avaldada tuleb positiivses valguses edulugusid. Dokumendis on kirjas, milliseid artikleid on tarvis. Näiteks tuleb kirjutada uutest töökohtadest, teadussaavutustest ja uuest infrastruktuurist. Viimase puhul iseäranis sellistest, kus riik on rahastaja.

Samuti on seal kirjas kuidas tuleb lugusid presenteerida ja seal on ka nädalased uudiste avaldamise tähtajad.

Venemaa energeetikaministeerium saatis oktoobris käsulauad 45 energeetika- ja kommunalmajanduse ettevõttele. Korraldused said Rosneft, Lukoil ja Novatek.

Juhtumisi langeb korraldus kokku presidendikampaaniaga, kus tuleva aasta märtsis vajab president Vladimir Putin tugevat mandaati jäämaks võimule.

„Enamus inimeste elu muutus rahulikumaks, mugavamaks ja mõnusamaks,“ seisab esimeses dokumendis. „Kuid paljud näited sellest ei ole pälvinud meedia tähelepanu. Meie ülesanne on olla loov ja valida välja sellised teemad ja lood ja pakkuda neid meediale.“

Dokumendis pole mainitud valimisi, kuid uudised peavad olema positiivsed ja minema kahe teema alla. Nendeks on „Elu läheb paremaks“ ja „Kuidas oli varem ja nüüd.“

Mõlemad dokumendid kandsid 9. oktoobri kuupäeva. Energeetikaministeerium saatis soovid välja 17 riigifirmale ja 28 erasektori ettevõttele. Saajatelt nõuti, et nad saadaksid oma esindajad 12. oktoobril toimunud kokkusaamisele ministeeriumis, et arutada kuidas nad saaksid aidata valitsuse PR-püüdlusi.

Reutersi ajakirjanikud nägid kutset ja rääkisid kolme kutse saanud ettevõtte juhtidega. Uudiste initsiatiivi nõudis presidendiadministratsiooni esimene asejuht Sergei Kirjenko. Tema pressiesindaja ei vastanud kommentaaripalvele. Samuti ei vastanud Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

12. oktoobri istungit juhtis energeetika aseminister Anton Injutsun. Kohal oli ka presidendiadministratsiooni ametnik, rääkis üks kohtumisel osalenu. Kaks ametniku käisid põhjalikult läbi ja selgitasid seitsme leheküljelise dokumendi instruktsioone.

Dokumendis on üheksa punktine nimekiri uudistest, mida ettevõtted peaksid tegema. Näiteks äriüksuste kohta võiks kirjutada, et riigiabi aitas nad kriisist välja, taastas moodsa tootmise, varustas neid uute seadmetega ja andis tööd kohalikele elanikele. Eesmärgiks on kirjutada võitudest ja saavutustest.

Näideteks toodi uudised, et Sberbank palkas Togliattis 700 töötajat, Kaliningradis organiseeriti ühe ettevõtte poolt rahastatud kuulmispuudega noortele festival ja Tšerkeskis avati spordikeskus.

Samuti toodi eeskujuks positiivne uudis Jevgeni Kosminist. Lääne-Siberi kaevuri meeskond kaevandas juulis 1,6 miljonit tonni kivisütt, mis on kuine rekord. See lugu meenutab 1935. aasta Aleksei Stahhanovi lugu, kes kaevandas 15korda rohkem sütt kui plaan nõudis. Kommunistlik propaganda tegi Stahhanovist nõukogude tööstusprogressi sümboli.

Instruktsioonides on kirjas, et positiivsed lood tuleb saata igal nädalal esmaspäevaks või äärimisel juhul teisipäeva hommikuks.

Ettevõtted peavad esitama uudiste info tabeli kujul, kusjuures uued uudised tuleb tähistada värviliselt ja kaasas peab olema pressiteade, mille saaks saata minimaalse valitsusametnike sekkumisega ajakirjanikele. Iga ettevõte peab määrama kontaktisiku, kes saab ajakirjanikele jagada lisainformatsiooni ja seletada teleuudistele kuidas võttekohta jõuda.