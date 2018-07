Kriis on suur. Paiguti on põud hävitanud kuni poole viljasaagist

Maaeluministeeriumi andmetel on tänavune põud hävitanud 30-50 protsenti suviviljasaagist. Mitu põllumeeste ja talupidajate liitu loodab abi ministeeriumilt, ministeerium omakorda Euroopa Liidult, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Põllumehed ja talupidajad on maaeluministeeriumi poole pöördunud palvega kuulutada põua tõttu välja kriisiolukord põllumajandussektoris. Ida-Virumaa Talupidajate Liidu juhataja Arvo Alleri sõnul on Läti ja Leedu seda juba teinud ning meede aitaks põllumeestel põuakahjudega toime tulla.

"Põhiline probleem on see, et osad on lepingud fikseerinud. Nüüd lepingus, kui ei täida kohustust, siis võib tekkida trahvinõue. Aga see kriisiolukorra väljakuulutamine võimaldab läbi rääkida kokkuostjatega, et mitte rakendada sanktsioone lepingute mittetäitmise eest. Pigem ongi see, et saaks selle väljakuulutamisega kindluse, et riik hoolib maaettevõtjatest ja põllumeestest"

