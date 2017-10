Kriis Ryanairis süveneb: üks firma tippjuhtidest pani ameti maha

Iiri odavlennufirma Ryanairi juht Michael O'Leary kinnitas täna, et ettevõtte operatiivjuht (COO) Michael Hickey lahkub kuu lõpus ametist. Lennufirma turbulentsed ajad said alguse sellest, kui Ryanair tühistas ligikaudu 700 000 reisija broneeringud lendudele pilootide nappuse tõttu.

Terava kriitika alla ja sellega sügavasse kriisi langenud Ryanair tühistas hulgaliselt lende, sest ametliku selgituse järgi läksid neil pilootide puhkusegraafikud sassi. Ühtlasi on Ryanairist suundunud sel aastal 140 pilooti ainuüksi Norwegiani lennufirmasse tööle.

Algul lootis Ryanair, et lisatasude maksmisel loobuksid piloodid osaliselt oma puhkustest, kuid Ryanairi juht Michael O'Leary on siiski oma otse ütlemiste pärast ehk maailma kõige kuulsam lennufirma juht. NIi läks seegi kord, sest ta sisuliselt ähvardas, et saab omavoliliselt pilootide puhkust lühendada ning esitas teoreetilisi küsimusi stiilis "kui raske piloodi töö ikka on".

Sel nädalal avaldas aga O'Leary tema varasema juhtimisstiiliga täiesti vastukäiva viisaka vabanduse. Neljapäeval saadetud kahetsevas kirjas vabandas O'Leary pilootide ees ning pakkus välja rea tingimusi, kuidas pilootide tööolusid parandada.

Ryanairi COO Michael Hickey töötas lennufirmas üle 30 aasta ning O'Leary tänas teda antud panuse eest.